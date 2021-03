Pfefferspray gegen Legida-Gegner: Dritter Freispruch für Leipziger Polizistin

Leipzig

In zwei Instanzen wurde sie freigesprochen, doch die Staatsanwaltschaft lässt einfach nicht locker: Wegen eines Einsatzes bei einem Legida-Aufzug vor nunmehr sechs Jahren stand Bereitschaftspolizistin Sophia N. (30) am Montag erneut vor Gericht in Leipzig. Der Tatvorwurf: Körperverletzung im Amt. Wieder ging es um die Frage, ob das Vorgehen der jungen Mutter gegen linke und zum Teil gewalttätige Gegendemonstranten unverhältnismäßig war.

Am Rande der Legida-Demo am 20. April 2015 hatten Sophia N. und ihre Kollegen den Auftrag, die Kreuzung Martin-Luther-Ring/Karl-Tauchnitz-Straße zu räumen und eine dortige Sitzblockade von linken Legida-Gegnern aufzulösen, um den Straßenverkehr zu gewährleisten und das Durchbrechen von weiteren Protestierenden auf den Knotenpunkt zu verhindern. Auf Internet-Portalen der linken Szene hatte es zuvor martialische Gewaltaufrufe gegeben, etwa: „Gehen wir die Cops an! Machen wir die City platt!“ und:„Tötet Bullenschweine!“

„Beamte wurden überrannt“

Ein Teil der Gegendemonstranten beließ es nicht bei verbalen Drohungen. Vor Gericht berichteten Einsatzkräfte, dass Legida-Gegner aggressiv und gewaltbereit aufgetreten seien. „Die Gegendemonstration lief völlig aus dem Ruder“, schilderte der Zugführer von Sophia N., „die Beamten wurden regelrecht überrannt. Bei der Sitzblockade wurden wir aus der Menge heraus geschlagen und getreten.“ Ein Kollege berichtete, dass er von einem Teerbeutel getroffen worden sei.

Trotz der aufgeheizten Lage habe sich die Angeklagte gegen den Einsatz des zur Ausrüstung zählenden Mehrzweckeinsatzstocks entschieden, erklärte ihr Verteidiger Mark Hirschmann, da sie Verletzungen befürchtete. Stattdessen habe sie aus ihrem Reizstoffsprühgerät ein, zwei Sprühstöße über die Köpfe von Personen abgegeben, die sie als Gewalttäter wiedererkannte. Der Sprühnebel sollte zwar unangenehm sein und die Gegendemonstranten zum Aufgeben bewegen, aber keine ernsthaften Verletzungen hervorrufen. Zuvor hätten die Beamten den Einsatz von unmittelbarem Zwang angekündigt, weil die Blockierer die Kreuzung nicht räumen wollten. „Ich habe keinen Zweifel, dass der Einsatz des Reizstoffsprühgeräts zur Räumung der Kreuzung und zum Schutz der Kollegen gerechtfertigt war“, ließ Sophia N. über ihren Anwalt erklären.

„Wirklich gefährliche Situation“

Das Amtsgericht sah dies im Februar 2018 ähnlich und sprach die Polizistin frei. Weil die Staatsanwaltschaft dagegen in Berufung ging, musste der Fall ein Jahr später am Landgericht erneut aufgerollt werden. Wieder wurde Sophia N. freigesprochen. Doch die Anklagebehörde wollte unbedingt eine Verurteilung, ging in Revision und hatte Erfolg. Das Oberlandesgericht kassierte im September 2020 das Urteil aus der zweiten Instanz und verwies das Verfahren an eine andere Kammer des Landgerichts zurück.

Doch nach mehr als fünf Stunden Hauptverhandlung konnten auch diesmal die Richter bei der Polizistin kein strafbares Verhalten erkennen. Nur die Staatsanwaltschaft beharrte auf ihrem Standpunkt, dass die junge Mutter wegen gefährlicher Körperverletzung zu verurteilen sei. Eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten, ausgesetzt zur Bewährung, sowie eine Geldauflage in Höhe von 1000 Euro forderte Staatsanwalt Andreas Ricken. Für den Einsatz habe es „keinerlei Rechtfertigung“ gegeben.

Es sei ein „hochdynamisches Geschehen“ gewesen, meinte hingegen der Vorsitzende Richter Robby Bauer, die Einsatzkräfte hätten eine „wirklich gefährliche Situation“ bewältigen müssen. Entsprechend lagen aus Sicht des Gerichts die Voraussetzungen für einen solchen Polizeieinsatz vor, wobei auch das Sprühen von Pfefferspray verhältnismäßig gewesen sei. Hinzu kommt: Jene Personen, in deren Richtung die Angeklagte gesprüht hat, konnten nicht ermittelt werden. Zwei Gegendemonstranten, die vor Gericht als Zeugen auftraten, hatten nicht unmittelbar mit Sophia N. zu tun.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Frank Döring