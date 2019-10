Leipzig

Er sollte eine Salami-Pizza und eine Cola ausliefern, doch dann hielten ihm Räuber eine Pistole an den Hals: Nach dem Überfall auf den Fahrer eines Lieferdienstes vor acht Monaten in der Leipziger Arthur-Hoffmann-Straße sollte gestern der Prozess gegen zwei Männer am Landgericht beginnen. Doch dann stellte sic...