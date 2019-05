Leipzig

Drei Unbekannte haben am Mittwoch einen Pizzaboten in der Leipziger Südvorstadt überfallen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 21-Jährige die Ware gegen 23.45 Uhr in eine Wohnung in der Schenkendorfstraße ausgeliefert, als er im Treppenhaus angegriffen wurde.

Die Diebe zogen den Lieferanten zu Boden und nahmen ihm sein Portemonnaie ab, in dem sich mehrere hundert Euro befanden. Anschließend flüchteten die drei Täter in Richtung Bernhard-Göring-Straße.

Die Ermittler suchen nun nach Zeugen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1, 04107 Leipzig, oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66 entgegen.

thiko