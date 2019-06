Leipzig

Am Mittwochmittag hat ein Autofahrer einen Pizzalieferanten in Leipzig angefahren. Der 57-jährige war gegen 14 Uhr auf der William-Zipperer Straße in Leipzig-Lindenau unterwegs. Als er in die Calvisiusstraße abbog, übersah er einen 39-jährigen Pizzalieferanten auf einem Motorroller. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der Rollerfahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 9.000 Euro.

Von ebu