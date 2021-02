Pkw auf der A 9 bei Leipzig vollständig ausgebrannt

Leipzig

Auf der A 9 bei Leipzig stand am Mittwochabend ein Pkw in Flammen. Wie die Polizei auf Nachfrage von LVZ.de bestätigte, führte gegen 17 Uhr in Fahrtrichtung München, kurz hinter dem Schkeuditzer Kreuz, ein technischer Defekt an dem Hybrid-Fahrzeug zur Entzündung.

Der Fahrer schaffte es, sein Auto auf dem Seitenstreifen abzustellen und unversehrt zu verlassen. Für den Pkw kam jedoch jede Hilfe zu spät, er brannte vollständig aus. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen, da zwei Spuren gesperrt werden mussten.

Von anzi