Leipzig

Am Dienstagabend ist ein Autofahrer gegen 19 Uhr an der Ecke Permoserstraße und Paunsdorfer Allee in Leipzig-Paunsdorf mit einer Straßenbahn zusammen gestoßen. Wie die Polizei mitteilte ist der Fahrer des Pkws schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Tramlinien 7 und 3E mussten daraufhin kurzfristig alternative Endhaltestellen anfahren. Nachdem die Beamten der Polizei die Unfallaufnahme beendet haben und das Auto geborgen wurde, konnten sie aber ihren normalen Streckenverlauf gegen 21 Uhr wieder aufnehmen.

Von ps