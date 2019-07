Leipzig

Gleich zwei Autofahrer sind am Montag im Leipziger Stadtteil Engelsdorf mit einem Traktor kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, war der 36-jährige Traktorfahrer am Nachmittag auf der Baalsdorfer Straße in Richtung Süden unterwegs. Hinter ihm fuhren ein 20-jähriger und ein 35-jähriger Mann in jeweils einem Kleinwagen.

Als der 36-Jährige gegen 15 Uhr nach links auf die Brandiser Straße abbiegen wollte, übersah er die beiden nachfolgenden Autos, die bereits zu einem Überholmanöver angesetzt hatten. Der 20-jährige Pkw-Fahrer stieß direkt mit dem Arbeitsfahrzeug zusammen. Der 35-Jährige fuhr daraufhin zunächst gegen das Auto des 20-Jährigen und wurde dann gegen den Traktor geschleudert.

Bei dem Unfall wurde lediglich der 20-jährige Autofahrer leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Schaden von 15.000 Euro. Gegen den 36-Jährigen wird nun ermittelt.

thiko