Plädoyers im Auwaldmord-Prozess: „Myriam Z. könnte heute noch leben“

Leipzig

Für die Anklage war es eine Bluttat aus Hass, aus Wut, aus Rache: Im Prozess um den Mord an Myriam Z. (37) im Leipziger Auwald hat die Staatsanwaltschaft am Mittwoch eine lebenslange Freiheitsstrafe für den Angeklagten Edris Z. (31) gefordert. Oberstaatsanwalt Ulrich Jakob beantragte zudem die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Damit wäre ausgeschlossen, dass der gebürtige Afghane nach der Mindesthaftzeit von 15 Jahren auf Bewährung entlassen wird.

Oberstaatsanwalt Ulrich Jakob forderte lebenslange Haft wegen Mordes. Quelle: Andre Kempner

Nach nunmehr 57 Verhandlungstagen ist aus Sicht des Anklagevertreters erwiesen, was sich an jenem 8. April 2020 gegen 11.25 Uhr in der Nähe des Parkplatzes Neue Linie an der Richard-Lehmann-Straße ereignete. Demnach habe sich der Angeklagte entschlossen, seine Ex-Freundin an diesem Tag endgültig zur Rechenschaft zu ziehen und sie zu töten, so Jakob. „Er näherte sich von hinten, nahm den mitgebrachten Hammer und begann auf sie einzuschlagen. Sie hatte überhaupt keine Chance, sich zu wehren.“ Zumal die junge Mutter bei dem Spaziergang im Auwald ihre zwei Monate alte Tochter bei sich trug. Nach den ersten Hammerschlägen auf den Kopf sei Myriam Z. zu Boden gegangen und habe wohl versucht, ihren Säugling zu schützen. Es seien keinerlei Abwehrverletzungen festgestellt worden. „Das einzig Gute war, dass dem Kind nichts passiert ist“, erklärte Jakob, „es war sehr gefährdet.“

Nach der Tat geduscht

Die Täterschaft des Angeklagten stehe zweifelsfrei fest, auch der Tötungsvorsatz liegt für die Anklagebehörde auf der Hand. Bezeichnend sei auch, wie sich der mutmaßliche Mörder nach der Bluttat verhielt. Demnach sei er nach Hause gegangen, habe dort geduscht und anschließend seine neue Lebensgefährtin aufgesucht.

Edris Z. sei wütend gewesen, weil Myriam Z. ihn seiner Ansicht nach in ein schlechtes Licht gerückt und sein Selbstbild in Frage gestellt habe. Konkreter Auslöser war demnach ein Gewaltschutzverfahren zwei Jahre zuvor: Weil er am 20. August 2018 seine frühere Freundin und deren Begleiter Abbas A. (25) am Fockeberg massiv angegriffen haben soll – dem Mann wurden ein Teil des Ohres abgebissen und die Augen verletzt – hatte Myriam Z. ein Annäherungsverbot gegen Edris Z. erwirkt. Fortan ermittelten die Behörden gegen ihn, der Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung ist Teil der aktuellen Anklage.

Im Gegenzug hatte der 31-Jährige über seinen Anwalt Kevin Georg Rebentrost seine Ex wegen falscher Verdächtigung angezeigt. Dieses Verfahren wurde am 6. April 2020 eingestellt – zwei Tage vor dem Mord. Der Oberstaatsanwalt hält es zumindest für denkbar, dass Edris Z. davon erfahren und sich daraufhin zu der Tat entschlossen hat.

Opferanwältin Ina Alexandra Tust. Quelle: Andreas Döring

Nach Auffassung von Opferanwältin Ina Alexandra Tust, welche die Familie der Getöteten vor Gericht in der Nebenklage vertritt, hatte sich Edris Z. im Zuge dieses Gewaltschutzverfahrens völlig verrannt. Er sei leicht kränkbar, habe eine niedrige Reizschwelle und eine „unglaubliche Arroganz gegenüber Frauen“. Was wäre gewesen, so fragte die Nebenklägerin, wenn ihn damals sein Anwalt in der rechtlichen Auseinandersetzung mit seiner Ex-Freundin ausgebremst und zu einer gütlichen Einigung in Form eines Vergleichs hätte bewegen können? Wenn man Edris Z. nicht noch bestärkt hätte, weiter auf Konfrontation zu setzen? „Ich gehe davon aus, Myriam Z. könnte heute noch leben“, sagte Tust. Sie schloss sich dem Strafantrag der Staatsanwaltschaft an. Ulrich Jakob hatte die Mordmerkmale der Heimtücke und niedrigen Beweggründe festgestellt. Edris Z. habe eine Art Selbstjustiz verübt.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zum nächsten Verhandlungstag am 9. Februar werden die Plädoyers der beiden Verteidiger erwartet. Rebentrost und seine Kollegin Petra Costabel hatten am Mittwoch erneut mit einer Reihe von Anträgen den Fortgang des Prozesses bis in den Nachmittag hinein erheblich verzögert. Schließlich erklärten sie sich sogar „mit dem Abschluss der Beweisaufnahme nicht einverstanden“. Der Mordprozess läuft seit dem 7. Oktober 2020.

Von Frank Döring