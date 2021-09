Plädoyers nach Mord in Leipziger Südvorstadt: „Dieser Täter wird nicht noch einmal töten“

Leipzig

Ist Ekkehart J. (31) ein heimtückischer Raubmörder? Oder eher ein verkrachter Student, dessen fragiles Lügengebilde einzustürzen drohte? Im Prozess um den Tod einer 61-jährigen Leipzigerin, die vor einem Jahr in ihrer Wohnung in der Südvorstadt umgebracht wurde, blieben auch nach Ende der Beweisaufnahme beide Versionen aktuell.

Polizisten stehen vor dem Haus in der in Leipziger Hardenbergstraße, in dem die tote Frau gefunden wurde. Quelle: André Kempner

„Es war ein Mord aus Heimtücke und Habgier“, stellte Staatsanwältin Katharina Thieme am Freitag in ihrem Plädoyer fest. Die Anklage geht davon aus, dass Ekkehart J. am 18. September vorigen Jahres mit Messerstichen, Würgeattacken und Fußtritten über seine Nachbarin Sylvia G. (61) in deren Wohnung in der Hardenbergstraße herfiel, um sich Geld und Wertgegenstände zu beschaffen. Der frühere Student für Mathematik und Wirtschaftsinformatik habe am 17. September eine Zahlungserinnerung der Stadtwerke für seine Stromrechnung erhalten. Mehr als 908 Euro sollte er binnen einer Wochen zahlen. Auch für den bevorstehenden Italien-Urlaub mit seiner Lebensgefährtin habe Bares gefehlt, so Thieme.

Staatsanwältin Katharina Thieme sah die Anklagevorwürfe als bestätigt an. Quelle: Andre Kempner

Die als skurrile Esoterikerin bekannte Nachbarin sei ein leichtes Opfer gewesen. Für den Angeklagten sei es darum gegangen, finanzielle Löcher zu stopfen. Aus diesem Grund sei er in die Wohnung der arglosen Sylvia G. eingedrungen. Wie es dazu kam, dass sie ihm überhaupt die Tür öffnete, sei nicht ganz klar, sagte die Staatsanwältin. Fest stehe aber: „Er wollte Sylvia G. um jeden Preis töten“. Das Geständnis von Ekkehart J., der im Prozess über seinen Anwalt einen etwas anderen Ablauf der Tat darstellte, widerspreche den Erkenntnissen der Rechtsmedizin. Auch Zeugenaussagen würden diese Aussage widerlegen, meinte Thieme. Dass der Angeklagte Sylvia G. in einem falschen Licht dargestellt habe“, so die Anklagevertreterin, „empfinde ich als absolut respektlos“.

„Es war kein Raubmord“, entgegnete Verteidiger Malte Heise. „Die Anklage bleibt für mich eine Hypothese mit zu vielen Zweifeln und Unwägbarkeiten.“ Die bescheiden lebende 61-Jährige wäre dafür „das falsche Opfer“ gewesen. Zudem spreche die Spurenlage gegen die Annahme, dass es Ekkehart J. bei der Frau auf Wertgegenstände und Geld abgesehen hatte. Im Gegenteil: In der Wohnung hätten sich nach der Tat noch erhebliche Mengen Bargeld befunden. Sein Mandant habe sich an seine Geldknappheit seit Jahren gewöhnt und außerdem eine größere Erbschaft erwartet. Heise betonte zudem, dass die Tat spontan und ohne Vorbereitung geschehen sei. Ekkehart J. habe keine Handschuhe und kein Tatwerkzeug bei sich gehabt, sondern Messer seines Opfers benutzt, die er in der Wohnung fand.

Nach Auffassung von Verteidiger Malte Heise beging sein Mandant keinen Raubmord. Quelle: Andre Kempner

Nachdem Sylvia G. ihn an jenem Tag im Wäschekeller beim Rauchen erwischte, habe sie angedroht, die Polizei zu rufen. Ekkehart J befürchtete nach eigenen Angaben nun, dass die Frau seine Lebenslüge würde auffliegen lassen. Niemand aus seinem Umfeld wusste, dass er 2015 sein Studium abgebrochen hatte und sich seither vor allem seiner Spielkonsole widmete. Seinen Eltern und seiner Lebensgefährtin, mit der er in der Hardenbergstraße wohnte, hatte er von einem Job erzählt, den es nicht gab.

Den drohenden Einsturz seines Lügengebäudes vor Augen, sei er Sylvia G. zu deren Wohnung gefolgt. „Er wollte versuchen, mit ihr zu reden, aber es gelang nicht“, schilderte Heise. „Für ihn ging es um alles oder nichts, um den Verlust seiner Lebensgefährtin.“ Dem Geständnis zufolge soll die Frau sich ein kleines Messer geschnappt haben, als er ihre Wohnung betrat. Daraufhin seien bei ihm alle Sicherungen durchgebrannt.

„Was Frau G. passiert ist, tut mir leid“

Nach einem wuchtigen Schlag auf den Kopf, stürzte die 61-Jährige zu Boden. Sie wurde gewürgt, bis sie bewusstlos war, bekam ein Wischtuch in den Rachen gestopft. Ekkehart J. hatte auch zugegeben, mit dem Obstmesser, das sie fallen ließ, auf sie eingestochen zu haben. Weil Klingen am Schädelknochen abbrachen, holte er ein zweites, später noch ein drittes Messer. Ein Teil der Gewalttaten erfolgte post mortem.

„Die Manipulation des Tatortes und auch des Leichnams passt zum eingestellten Muster des Lügens“, befand der Verteidiger. Offenbar wollte Ekkehart J., der sozial integriert und als Basketballtrainer für Kinder auch sozial engagiert war, ein derart grausiges Bild der Tat erschaffen, dass jeder es für unvorstellbar erachtete, er könnte der Täter sein. Der verweste Leichnam des Opfers wurde knapp zwei Wochen später, am 30. September entdeckt. Eine Betreuerin der psychisch kranken Leipzigerin hatte sich Sorgen gemacht, weil sie Sylvia G. nicht mehr erreichen konnte.

Während Staatsanwältin Thieme die Anklagevorwürfe als bestätigt ansah und eine lebenslange Freiheitsstrafe forderte, plädierte der Verteidiger auf zwölf Jahre Haft wegen Totschlags. Vom Tatvorwurf des Raubes mit Todesfolge sei sein Mandant freizusprechen. „Es steht fest“, sagte Heise, „dieser Täter wird nicht noch einmal töten.“ Ganz zum Schluss erhob sich Ekkehart J., der während der Plädoyers nur auf den Boden gestarrt hatte, und sagte: „Was Frau G. passiert ist, tut mir unendlich leid.“

Am nächsten Freitag will die 16. Strafkammer ihr Urteil verkünden.

