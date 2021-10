Leipzig

Sie hatte es auf Schuhe, Rasierklingen, Pflegeprodukte und Kondome abgesehen: Eine Planenschlitzer-Bande plünderte zwischen Juli und November 2020 an Autobahnen rund um Leipzig sowie in Brandenburg und Sachsen-Anhalt immer wieder Lkw-Ladeflächen. Der Gesamtschaden wird auf rund 130.000 Euro beziffert. Fünf Bandenmitglieder wurden jetzt am Landgericht Leipzig zu teilweise mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

Die polnische Gang setzte streng auf Arbeitsteilung. Sogenannte Nachschauer spionierten potenzielle Ziele aus. Aus früheren Verfahren in Leipzig ist bekannt, dass Kriminelle dazu beispielsweise kleine Schnitte an den Planen von Lkw setzen und mit Teleskopkameras die Ladung ausbaldowern. Bandenboss Eligiusz N. (43) recherchierte dann nach Erkenntnissen des Gerichts, ob sich die jeweilige Ware verticken lässt. Der Stammhehler der Bande operierte von Berlin aus. Sobald die Verdienstmöglichkeit geklärt war, wurden die sogenannten Entleerer aktiviert, die sich in der Nähe bereithielten. Mit Transportern rückten die Ganoven an, schlitzten Lkw-Planen auf, knackten Verschlussplomben. In einigen Fällen war die Ladefläche von Lastern gar nicht erst gesichert. Die Brummi-Fahrer schliefen derweil, bekamen von den Diebstählen häufig nichts mit.

Handys lokalisiert und abgehört

Allerdings machten die Angeklagten einen Anfängerfehler, der ihnen schließlich zum Verhängnis wurde. Beim ersten angeklagten Coup am 8. Juli 2020 wurde ein Lkw-Fahrer wach und bemerkte, dass seine Plane aufgeschlitzt worden war. Er sah noch drei Personen fliehen. Die Polizei prüfte, welche Telefonnummern zu dieser Zeit in dem Bereich miteinander kommunizierten – mitten in der Nacht an einer Autobahn waren die Erfolgsaussichten dafür gut. Tatsächlich konnten die Ermittler zwei verdächtige Handys lokalisieren und fortan überwachen. Identifizieren ließen sich die Tatverdächtigen schließlich über ein Blitzerfoto und Aufnahmen der Überwachungskamera einer Tankstelle.

Über die abgehörten Handys bekamen die Behörden auch die Absprache für einen Beutezug am 25. November mit. Ein Großaufgebot der Polizei folgte der Bande in jener Nacht. Laut Anklage spionierten die Polen zunächst einen Lkw aus, der Kinderroller geladen hatte. Da diese Beute offenbar nicht attraktiv genug erschien, suchten sie auf weiteren fünf Parkplätzen nach lohnender Ladung. Als die Polen dann doch wieder zur Roller-Lieferung zurückkehrten, entschlossen sich die Einsatzkräfte für den Zugriff, um die Täter auf frischer Tat zu fassen. Ein Teil der Beute wurde bei dem Hehler gefunden. Im Prozess legten alle Angeklagten Geständnisse ab.

Sieben Fälle des schweren Bandendiebstahls

Die 8. Strafkammer des Landgerichts schickte den Hauptangeklagten Eligiusz N. für fünf Jahre hinter Gitter. Adrian F. (30), der als engster Vertrauter des Bosses galt, wurde zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt. Zbigniev S. (33) bekam drei Jahre und vier Monate Knast, Marius L. (25) zwei Jahre auf Bewährung. Beide waren nur an einem Teil der angeklagten Taten beteiligt. Insgesamt ging es um sieben Fälle des schweren Bandendiebstahls und ebenso viele Beutezüge, die im Versuch steckengeblieben waren. Letzteres wertete das Gericht als Verabredung zu einem Verbrechen.

Marcin B. (21) als jüngster Beschuldigter war nur beim letzten Beutezug dabei, kam mit neun Monaten auf Bewährung davon. Laut Angaben des Gerichts hatte er als erster gegenüber den Behörden ausgesagt und galt in der Szene aus diesem Grund als Verräter. Im Prozess wurde bekannt, dass er in Polen von zehn Männern entführt und über Stunden hinweg gefoltert worden war. Zwei seiner Peiniger schoren ihm schließlich mit Messern die Haare ab.

