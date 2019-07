Leipzig

André Poggenburg und seine rechte Partei „Aufbruch deutscher Patrioten Mitteldeutschland“ (AdPM) dürfen am Mittwoch doch nicht in Leipzig-Connewitz demonstrieren. Wie die Stadt am Mittag überraschend mitteilte, sei die geplante Kundgebung von 18 bis 20 Uhr auf den nördlichen Simsonplatz vor dem Bundesverwaltungsgericht verlegt worden. Grund sei die verschärfte Gefahrenprognose, hieß es aus dem Ordnungsamt.

Pflastersteine und Sperrmüll

Im Detail erklärte die Stadt – die sich bis Dienstagabend nicht offiziell zur Demo äußerte – ihre Entscheidung wie folgt: „Anlass hierfür waren u. a. die Aufrufe auf der Internetplattform de. Indymedia.org, denen bereits mit tatsächlichen Aktionen in Form von Sperrmüllanhäufungen auf den Straßen, angelegten Depots von Pflastersteinen als offensichtlich gedachte Wurfgeschosse gegen friedliche Demonstranten und Einsatzkräfte der Polizei sowie auch mit einigen Brandstiftungen im öffentlichen Raum im Bereich Connewitz, in den letzten Stunden tatsächlich gefolgt wurde.“

Die Stadt ließ am Morgen Autos in der Brandstraße abschleppen. Quelle: Dirk Knofe

Poggenburg sei der Änderungsbescheid am Mittwoch zugestellt worden, hieß es. Rechtsmittel dagegen seien möglich. Ob der ehemalige AfD-Politiker vor das Verwaltungsgericht zieht, war am Mittag noch unklar. Bereits dreimal hatte die AdPM-Partei in der Vergangenheit versucht, in Connewitz zu demonstrieren und war jedes Mal gescheitert. Zuletzt verlegte die Stadt die Kundgebung Anfang Juni ebenfalls auf den Simsonplatz – es kamen 25 Teilnehmer.

Stadt lässt Autos abschleppen

Die Demo sollte laut Bescheid der Stadt vom Freitag im Bereich Brandstraße / Windscheidstraße / Selnecker Straße stattfinden und war für etwa 50 bis 100 Teilnehmer angemeldet. Breiter Protest hatte sich bereits angekündigt. Schon seit Tagen wurde im linken Szenestadtteil mobil gemacht. „Kommt nach Leipzig, nach Connewitz, zeigt den Faschisten und ihren Freunden in Uniform, dass kein rechter Aufmarsch einfach so hingenommen wird“, hieß es bereits Ende voriger Woche auf dem Szeneportal Indymedia.

Vorbereitungen im Vorfeld der Poggenburg-Demo: In der Nähe des Linxxnet baut die Polizei Absperrungen auf. Quelle: Dirk Knofe

Die Polizei rüstete sich für einen Großeinsatz in Connewitz und errichtete seit dem Morgen Absperrungen rund um den Demo-Ort. Auch Autos wurden vom Ordnungsamt abgeschleppt. Die Stadt verteidigte diesen Schritt aufgrund des potenziellen Klageweges. Bis zu einer möglichen gerichtlichen Entscheidung würden die „verkehrsorganisatorischen Maßnahmen im Umfeld des Kreuzungsbereichs Brandstraße / Windscheidstraße / Selneckerstraßeweiterhin bestehen bleiben“, hieß es aus dem Rathaus.

Die Polizei teilte via Twitter mit: „Wir richten uns auf die neue Situation ein und sind weiterhin im Stadtgebiet präsent.“

