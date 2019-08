Poggenburg startet in Connewitz mit Verspätung – breiter Gegenprotest

Kundgebung im Leipziger Süden - Poggenburg startet in Connewitz mit Verspätung – breiter Gegenprotest Er hatte es mehrfach versucht, nun hat es André Poggenburg geschafft: Der ehemalige AfD- und ADPM-Politiker hält eine Kundgebung in Leipzig-Connewitz – allerdings mit Verspätung. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort, ebenso wie hunderte Gegendemonstranten.

Gegenproteste zur Kundgebung des ehemaligen ADPM-Vorsitzenden André Poggenburg am 21.08.2019 in der Südvorstadt / Connewitz in Leipzig (Sachsen). Quelle: Christian Modla