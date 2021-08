Leipzig

Als „Disneyland des Unperfekten“ wurde die Leipziger Sachsenbrücke schon bezeichnet. Im laufenden Sommer kam eine andere Bezeichnung auf: Gewalthotspot.

Für den Leipziger AfD-Abgeordneten Holger Hentschel war das ein Grund, beim sächsischen Innenminister eine Bilanz der Straftaten im Bereich der Sachsenbrücke abzufragen. Roland Wöller (CDU) antwortete wie folgt: Bis zum 27. Juli wurden dort 61 Straftaten erfasst und davon 22 aufgeklärt. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2020 waren es nur 36 Straftaten.

Ist plötzlich alles wieder gut?

„Das Beschwerdeaufkommen im Hinblick auf Lärmbelästigung der Anwohner und der Umwelt sowie über nicht ordnungsgemäß entsorgten Müll innerhalb der Parkanlagen war hoch“, resümiert der Minister. Er schreibt auch: „Aktuell ist im Bereich eine deutliche Verbesserung der ordnungs- und sicherheitsrechtlichen Situation festzustellen.“

Tatsächlich kam es am vergangenen Wochenende erstmals seit Monaten zu keiner einzigen polizeilich erfassten Straftat im Bereich der Sachsenbrücke, des Palmengartens oder des Gerhardschen Pavillons. Ist also alles wieder gut?

Hätte man diese Frage vorletzten Sonntag gestellt, die Antwort wäre wohl klar ausgefallen: Nichts ist gut. Elf Straftaten dokumentierte die Polizei am letzten Juli-Wochenende; darunter zwei gefährliche Körperverletzungen, ein räuberischer Diebstahl sowie ein versuchter Totschlag als Ergebnis einer Messerstecherei.

Nun also die Kehrtwende. Keine einzige Straftat, ein ganzes Wochenende lang. Olaf Hoppe, Sprecher der Polizeidirektion Leipzig, glaubt, dass sich die Lage deshalb entspannt hat, weil sich die Feiernden mittlerweile wieder über die ganze Stadt verteilen. Als es vergangenes Wochenende auf der Sachsenbrücke ruhig blieb, habe es stattdessen Ruhestörungen an den Schönauer Lachen und auf dem Jahrtausendfeld in Plagwitz gegeben.

„Die Schwerpunkte wechseln sich ab“, so Hoppe. „Damit werden auch die Straftaten weniger, die erst aufgrund einer Menschenmenge passieren.“

Täter selten aus Leipzig, eher aus dem Umland

Damit meint Hoppe einerseits Auseinandersetzungen, die erst aufgrund der räumlichen Nähe passieren. „Da guckt einer den anderen falsch an und schon passiert was“, so der Sprecher. Andererseits sei Beschaffungskriminalität gemeint, also Diebstähle, für die eine unübersichtliche Menge junger, alkoholisierter Leute eine gute Gelegenheit darstellt. Allein im Juli dokumentierte die Polizei an der Sachsenbrücke und im Palmengarten 19 Diebstähle oder Raubüberfälle. Häufig geht es um Fahrräder, die dort oft achtlos abgestellt werden. Die Täter stammten laut Polizei häufiger aus dem Umland, selten aus Leipzig.

Der Grünenpolitiker und Rechtsanwalt Jürgen Kasek machte besonders früh auf die Entwicklungen auf der Sachsenbrücke aufmerksam. Er glaubt, dass maßgeblich zwei Dinge die Sachsenbrücke beruhigt hätten. Zum einen: die kontinuierliche Polizeipräsenz. „Wenn links und rechts von dir sichtbar Polizeikräfte stehen, dann ist das kein wilder Freiraum mehr“, so Kasek. Zeitweise, im Juli, patrouillierten ganze Hundertschaften die Sachsenbrücke entlang.

„Clubs erfüllen auch Ordnungsfunktion“

Zweitens, glaubt Kasek, hätten die wiedereröffneten Clubs, beispielsweise die Distillery oder das Täubchenthal, die Lage auf der Sachsenbrücke beruhigt. „Clubkultur ist eben nicht nur Gaudi“, sagt Kasek, „sondern sie erfüllt im Nachtleben einer Stadt auch eine wichtige Ordnungsfunktion.“

Vermutlich sieht das auch die Stadtverwaltung selbst so. Denn als die Gewalt auf der Sachsenbrücke eskalierte, startete sie ein Modellprojekt, das Veranstalter von Open-Airs finanziell unterstützt. Einer der Profiteure: die Initiative Leipziger Veranstaltungskollektive, kurz „vak“.

Mit dem städtischen Geld bezahlte „vak“ an zwei Samstagen im Juli ein paar DJs sowie die nötige Technik, Boxen und Verstärker. Am Lindenauer Hafen stiegen zwei mittelgroße Raves. Die Auflagen: 500 Personen dürfen feiern, bis 22 Uhr darf die Musik laut sein, spätestens 24 Uhr ist Schluss.

Polizei vermehrt als Fahrradstaffel im Einsatz

Zwei weitere Raves will „vak“ veranstalten, einen davon am kommenden Wochenende. Andere Kollektive ziehen nach. Ort und Zeit werden immer eher kurzfristig bekanntgegeben. Beispielsweise der Richard-Wagner-Hain oder das Küchenholz zählen zu den einschlägigen Orten.

Oder eben der Lindenauer Hafen. Dort führte die Leipziger Polizei am vergangenen Wochenende einen weiteren Einsatz durch – wegen Ruhestörung. Ein neuer Partyhotspot sei dort oder an anderen Stellen aber noch nicht auszumachen, so Polizeisprecher Hoppe.

Während sich das Nachtleben auf ganz Leipzig verteilt, positioniert sich die Polizei nicht länger an der Sachsenbrücke. Die Beamten setzen jetzt auf eine andere Strategie: Sie sind vermehrt als Fahrradstaffel im Einsatz.

Von Josa Mania-Schlegel