Leipzig

„Sie glauben nicht, wie sehr wir uns darüber ärgern. Aber solche Fehler passieren“, sagte Polizeisprecher Olaf Hoppe am Mittwoch gegenüber LVZ. Am Vortag sei im Rahmen einer internen Nachbesprechung auch die Panne bei der eskalierten „Querdenken“-Demonstration in der Leipziger Innenstadt ausgewertet – und die Ursache für den Fehler gefunden worden.

Lesen Sie auch Demo-Eskalation: Das hat nichts mehr mit freier Meinungsäußerung zu tun

Zur Erinnerung: Das große Ziel der Polizei, einen durch die geltende Corona-Vorwarnstufe verbotenen Protestzug zu verhindern, war am frühen Samstagabend gescheitert. Grund: Die obere zweier Polizeiblockaden in der Goethestraße hatte sich plötzlich aufgelöst und große Teile des festgesetzten Protests konnten geschlossen Richtung Augustusplatz abziehen.

Zur Galerie Am Rande einer „Querdenker“-Demonstration in Leipzig kam es am Samstag zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei. Erlaubt waren maximal 1000 Demonstranten, es kamen aber Tausende. Die Einsatzkräfte setzten Pfefferspray und Schlagstöcke ein.

„Das war so auf jeden Fall nicht geplant“, bekräftigt Hoppe. Mittlerweile habe man zumindest die Fehlerkette nachvollziehen können. Demnach sei es bei der Verschiebung von Einheiten zu einem Missverständnis gekommen, als im unteren Teil der Blockade – auf Höhe der Ritterstraße – Einsatzkräfte für die angekündigte Feststellung der Identitäten benötigt wurden. Denn eine der dazu angeforderten Einheiten sei Teil der oberen Absperrung auf Höhe der Oper gewesen.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Durch ihren Abzug habe sich die Blockade auch optisch sichtbar für die mehreren Hundert Teilnehmenden des „Querdenken“-Protests verdünnt. In Kombination mit einer falschen Durchsage aus einem Polizeilautsprecher, laut der sich Einzelpersonen und kleine Gruppen Richtung Süden aus der Blockade entfernen durften, sahen viele Demonstranten die Chance zum geschlossenen Abzug aus der Goethestraße und nutzten diese auch. Mehrere Hunderte Menschen zogen zeitweise durch die City.

Personelle Konsequenzen hat die Panne laut Hoppe nicht. „Besonders in komplexen Einsatzlagen, bei denen Einheiten aus verschiedenen Bundesländern vor Ort sind und verschiedene Einsatzabschnitte auf engem Raum zusammenarbeiten, entstehen Schnittstellenprobleme.“ Jedoch: „Es geht immer besser und das ist auch unser Ziel“, versichert der Sprecher.

Wegen Vorwarnstufe nur stationäre Versammlungen erlaubt

Bei der von der „Bewegung Leipzig“ initiierten „Querdenken“-Demonstration protestierten am Samstag erneut mehrere Tausend Menschen gegen die Corona-Maßnahmen der Politik. Bereits vor dem offiziellen Beginn um 15 Uhr war die Höchsteilnehmer-Zahl auf dem Augustusplatz überschritten.

Wegen der geltenden Corona-Vorwarnstufe durften Versammlungen nur mit maximal 1000 Menschen und stationär stattfinden. Deshalb und nach den Erfahrungen vom 7. November 2020, als „Querdenker“, Rechtsextreme und Hooligans gewaltsam einen Zug über den Innenstadtring erzwangen, wollte die Polizei ähnliche Ausschreitungen unbedingt verhindern.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Zuge des Protests kam es jedoch auch erneut zu Angriffen auf Journalisten und Beamte. Ein Polizist musste stationär behandelt werden, nachdem ihm ein Teilnehmer des „Querdenken“-Protests mit Pfefferspray unter das Helmvisier gesprüht hat.

Von Anton Zirk