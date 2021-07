Leipzig

Taucher der Polizei werden am Montag ihre Suche nach einer Leiche im Cospudener See fortsetzen. Wie Behördensprecher Philipp Jurke auf Nachfrage von LVZ.de bestätigte, hatte bereits am frühen Sonntagnachmittag ein Taucher die leblose Person entdeckt – in 30 Metern Tiefe, etwa 500 bis 600 Meter vom Ufer am Zöbigker Hafen entfernt. Um den Fund zu belegen, fertigte der Mann unter Wasser Fotoaufnahmen für die Einsatzkräfte an.

Daraufhin begannen noch am selben Tag die Sucharbeiten. Sie wurden jedoch am Abend zunächst ohne Erfolg abgebrochen und sollen am Montag wieder aufgenommen werde. „Die Suche kann sich noch einige Zeit hinziehen“, sagte Jurke. Erst nach der Bergung könne die Person untersucht und mit den Ermittlungen zu ihrer Identität begonnen werden.

Kanufahrer seit Ende März vermisst

Die Suche weckt Erinnerungen an einen vermissten Mann, dessen herrenloses Kanu Spaziergänger Ende März auf dem See entdeckt hatten. Polizisten fanden später im Boot unter anderem persönliche Dinge und Ausweisdokumente.

Eine groß angelegte Suche, die aus der Luft durch einen Hubschrauber und am Boden durch die Wasserschutzpolizei sowie einen Suchhund unterstützt wurde, brachte jedoch ebenso wenig Erkenntnisse wie das Auto des 49-jährigen Wassersportlers, das auf dem Parkplatz des Sees gefunden wurde.

Von anzi