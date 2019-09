Polizei bewahrt Kind in Leipzig vor Sturz aus vierter Etage

Leipzig

In der Leipziger Südvorstadt sind Polizei und Feuerwehr am Mittwoch alarmiert worden, weil ein kleines Kind aus einem Fenster in der vierten Etage zu stürzen drohte. Kurz nach 19 Uhr wählte ein Zeuge den Notruf, weil ein etwa drei Jahre alter Junge auf dem Fensterbrett eines Wohnhauses in der Arndtstraße stand.

Die Feuerwehr rückte mit einem Team für Höhenrettung an, wie ein Sprecher aus der Leitstelle berichtete. Als die Einsatzkräfte gegen 19.25 Uhr eintrafen, hatten Polizisten den Jungen durch Reden bereits dazu gebracht, vom Fensterbrett zu steigen. „Die Eltern waren in der Wohnung und haben nichts mitbekommen“, sagte Sprecherin Diana Mann aus dem Führungs- und Lagezentrum der Polizei gegenüber LVZ.de.

Der Junge wurde wohlbehalten in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben.

Von nöß