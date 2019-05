Leipzig

Razzia in Leipzig-Kleinzschocher: Beamte der Bundespolizei haben am Donnerstagmorgen eine ehemalige Kneipe durchsucht. Hintergrund sei ein Ermittlungsverfahren wegen der unerlaubten Arbeitsaufnahme von Ausländern, teilte die Behörde auf Anfrage mit.

Die seit Jahren geschlossene Dart-Bar („Pub P“) in der Klingenstraße wurde offenbar als Unterkunft genutzt. Im Erdgeschoss waren Doppelstockbetten aufgebaut. Die Ermittler aus Dresden stellten zahlreiche Taschen und Koffer sicher und kontrollierten Ausweise.

Weitere Durchsuchungen in Leipzig

Die Razzia war Teil eines Großeinsatzes, der von der Bundespolizei-Inspektion für Kriminalitätsbekämpfung in Halle koordiniert wurde. In Leipzig habe es in diesem Zuge am Donnerstag mehrere Durchsuchungen gegeben, bestätigte eine Sprecherin. Im Einsatz waren auch Beamte der Polizeidirektion Leipzig sowie der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe „Bohemia“. Im Fokus dieser Sondereinheit stehen straffällig gewordene Ausländer.

Details wurden zunächst nicht bekannt. Weitere Informationen sollen im Laufe des Nachmittags veröffentlicht werden. Die Ermittlungen führt die Staatsanwaltschaft in Leipzig.

Von nöß