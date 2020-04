Leipzig

Die Leipziger Polizei hat am Sonntagnachmittag eine Wohnung in Altlindenau durchsucht. Nach Angaben der Polizei hatten zwei Kinder zuvor einen Mann mit einer Pistole am Fenster beobachtet und sich beim Notruf gemeldet.

Auf richterlichen Beschluss hin sind mehrere Einsatzkräfte zur Wohnung in der Wielandstraße gefahren und haben die Wohnung durchsucht. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um eine Schreckschusswaffe handelte, die beschlagnahmt wurde. Gegen den 40-jährigen Mann wird nun ermittelt.

Von tsa