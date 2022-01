Leipzig

Die Fahndung nach dem vermeintlichen Fahrkartenkontrolleur, der in Bahnen der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) unbefugt Menschen kontrolliert haben soll, war offenbar erfolgreich. Wie aus einer Meldung der Polizeidirektion Leipzig hervorgeht, wurde die Wohnung eines 22-jährigen Tatverdächtigen am Freitagmorgen in Sellerhausen nach richterlicher Verfügung durchsucht. Im Anschluss wurde die Identität des Mannes festgestellt.

Zuvor hatte der Hinweis eines Fahrgastes zur Identifizierung des Mannes beigetragen: Laut Polizei meldete ein Fahrgast am Montag beim Servicetelefon der Leipziger Verkehrsbetriebe eine Person, die in einer Straßenbahn der Linie 7 Kontrollen auf Einhaltung der 3G-Regeln durchgeführt haben soll. Den Angaben nach wandten sich die LVB im Anschluss an die Ermittler der Polizei.

Kleidung und Ausrüstung sichergestellt

Wie es ferner hieß, stellten die Beamten in der Wohnung verschiedene Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenstände sicher, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten. Die Polizei prüft nun einen möglichen Zusammenhang zu vorherigen Fällen: Schon Anfang der Woche hatten die Verkehrsbetriebe vor einem Mann gewarnt, der in Bahnen der Linien 1 und 7 Impf-, Genesenen- und Testnachweise kontrolliert haben soll. Wer seiner Meinung nach gegen die Regeln verstieß, so die Schilderung, sollte gleich an Ort und Stelle ein Bußgeld bezahlen. Die Polizeidirektion Leipzig hat nun Ermittlungen wegen des Missbrauchs von Titeln, Berufsbezeichnungen und Abzeichen aufgenommen.

Von flo