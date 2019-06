Leipzig

Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Sonntag gegen 3 Uhr im Flur eines Mehrfamilienhauses in der Stuttgarter Allee in Leipzig Grünau-Mitte kleine Feuer gelegt. Dafür brannte er Dekorationsgegenstände und Unrat im Eingangsbereich ab und versuchte auch die Tapete des Treppenhauses zu entfachen, wie die Polizei mitteilte.

Eine 18-Jährige bemerkte das Feuer und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Als diese mit Einsatzwagen aus Leipzig-West, -Südwest, -Südost sowie der Freiwilligen Feuerwehr aus Grünau eintraf, hatte sich das Feuer bereits gelegt. Lediglich Rauch hing noch im Treppenhaus, der durch Lüften entfernt werden konnte. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern noch an.

Von ebu