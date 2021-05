Leipzig

Vier Jugendliche sind in der Nacht zu Montag in der Max-Liebermann-Straße im Leipziger Stadtteil Gohlis-Nord in ein Vereinsgebäude eingedrungen. Die Jugendlichen im Alter von 14, zweimal 15 und einmal 16 Jahren hatten bereits mehrere Gegenstände zum Abtransport vor das Gebäude gestellt, als die Polizei eintraf, so die Beamten. Nachdem die Polizisten die Identitäten der Jugendlichen ermittelte, haben sie sie ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Außerdem ermitteln die Beamten nun wegen des Verdachts auf besonders schweren Diebstahl. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang nicht bekannt.

Von RND/mot