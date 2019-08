Leipzig

Die Polizei hat am Mittwochabend einen Wildpinkler auf der Richard-Wagner-Straße in Leipzig erwischt. Wie die Polizei mitteilte, hatte er gegen 20.15 Uhr an einem Baum in einem Park uriniert. Als die Beamten den Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit aufnehmen wollten, wurde der Mann aggressiv. Statt sich auszuweisen, zeigte der 48-Jährige den Beamten mehrmals den Mittelfinger, woraufhin sie ihn mit aufs Polizeirevier nahmen.

Dabei schlug und trat der Mann um sich. Den Beamten gelang es schließlich, die Identität des Mannes festzustellen. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Körperverletzung und Widerstand gegen die Polizei eröffnet.

Von ebu