Markkleeberg

Am Freitagabend wurden in Markkleeberg zwei Graffiti-Sprayer auf frischer Tat gestellt. Das hat die Bundespolizei am Montag mitgeteilt. Die beiden 25- und 23- jährigen Deutschen hatten wenige Minuten vorher am Haltepunkt Markkleeberg eine S-Bahn beschmiert.

Als sie durch die Zugbegleiterin ertappt wurden, flüchteten sie entlang der Gleise in Richtung Norden. Die beiden konnten jedoch nach wenigen Metern durch eine Streife der Polizeidirektion Leipzig gestellt werden. Bei den polizeibekannten Tatverdächtigen wurde umfangreiches Beweismaterial gefunden und sichergestellt – darunter Sturmhauben, Farbspraydosen, Handschuhe und Kleidungsstücke mit Farbanhaftungen sowie eine geringe Menge Betäubungsmittel. Die Bundespolizeiinspektion Leipzig hat Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigungs und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Von lvz