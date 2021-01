Leipzig

Die Polizei Leipzig hat am Sonntagmittag zwei Männer beim Einbruch in eine Lagerhalle in Böhlitz-Ehrenberg erwischt. Wie die Behörde mitteilte, meldete eine Überwachungskamera verdächtige Bewegungen an dem Gebäude in Böhlitz-Ehrenberg, woraufhin die Eigentümerin alarmiert wurde.- Diese informierte die Polizei.Als die Beamten gegen 12.30 Uhr in der Gutenbergstraße eintrafen, waren der 32-Jährige un der 55-Jährige noch vor Ort. Sie hatten bereits Diebesgut zum Abtransport bereitgestellt. Die Männer wurden festgenommen. Nach der Aufnahme der Personalien kamen sie anschließend wieder auf freien Fuß. Gegen sie wird nun wegen des Versuchs des besonders schweren Diebstahls ermittelt.

Von joka