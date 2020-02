Markleeberg

Bei einer Durchsuchung haben Polizeibeamte in der Wohnung eines 31-Jährigen in Markkleeberg eine Cannabis-Plantage, Diebesgut sowie illegale Waffen gefunden. Nach Angaben der Polizei war der Mann am Samstagmorgen gegen fünf Uhr von Beamten bei einer Verkehrskontrolle auf der Bornaischen Straße in Dölitz-Dösen angehalten worden. Er schwankte, hatte glasige Augen und eine verwaschene Aussprache. Außerdem hielt er augenscheinlich eine Plastikverpackung mit pflanzlichen Betäubungsmitteln in der Hand und sein Auto verströmte einen starken Cannabisgeruch. Die Beamten nahmen den Mann mit zum Polizeirevier. Ein freiwilliger Test ergab einen Blutalkoholwert von 2,28 Promille. Einen Drogenvortest lehnte der Mann jedoch ab.

Die Staatsanwaltschaft Leipzig ordnete eine Durchsuchung seiner Wohnung in Markkleeberg an. Dabei fanden die Beamten in seinem Keller ein kleines Gewächshaus samt einer Indoor-Cannabisplantage. Außerdem fanden sie in seiner Garage Diebesgut und verbotene Messer in der Küche.

Gegen den 31-Jährigen wird nun wegen Verstoße gegen das Waffengesetz und des Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt.

