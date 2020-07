Polizei findet Drogen und Diebesgut im Leipziger Norden

Leipzig

Die Polizei ist am Donnerstagabend in eine Wohnung in Leipzig-Möckern gerufen worden. Laut der Behörde hatte sie ein Bewohner dieser gegen 23 Uhr alarmiert, weil er die Gäste, die sich seit mehreren Wochen dort aufhielten, nicht mehr los wurde. In der Friedrich-Bosse-Straße angekommen, trafen die Polizisten auf vier Personen ohne festen Wohnsitz.

Eine von ihnen versteckte sich zunächst hinter einem Wäschehaufen, wurde jedoch von den Beamten gefunden. Im Zimmer einer 24-Jährigen entdeckten sie zudem ein als gestohlen gemeldetes Mountainbike und eine Tasche mit unterschiedlichen Einbruchswerkzeugen. Der Wohnungsbewohner willigte in eine Durchsuchung der Räume ein, sodass die Polizisten kristalline und pflanzliche Substanzen feststellten.

Diese identifizierten sie als Drogen. Die 24-Jährige wurde anschließend festgenommen, da sie des Handels mit Betäubungsmitteln verdächtigt wird. Am Freitag wird sie dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der über den Erlass eines Haftbefehls entscheiden soll.

Von lcl