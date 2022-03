Leipzig

Die Polizei hat in Leipzig zwei mutmaßliche Dealer mit insgesamt 20 Kilogramm Cannabis erwischt. Bei einer Kontrolle auf einem Parkplatz an der Zschopauer Straße im Leipziger Stadtteil Thekla entdeckten die Beamten die Drogen am Dienstag gegen 18.45 Uhr in den Autos der 28 und 38 Jahre alten Männer, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Hoher Bargeldbetrag in Wohnung

Bei der anschließenden Durchsuchung einer Wohnung wurde zudem Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich sichergestellt. Ob ein Zusammenhang zu den Betäubungsmitteln besteht, sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen, hieß es.

Untersuchungshaft angeordnet

Ein Ermittlungsrichter verhängte auf Antrag der Staatsanwaltschaft gegen beide deutschen Beschuldigte Haftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts des Handels mit Betäubungsmitteln. Während der 38-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde, wurde der 28-Jährige unter Auflagen entlassen.

Von mro