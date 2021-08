Leipzig

Der Bundespolizei gelang es am Wochenende am Hauptbahnhof gleich drei Gesuchte festzusetzen. Die Staatsanwaltschaft suchte einen aus Russland stammenden Mann, einen Deutschen und einen Tunesier aufgrund unterschiedlicher Delikte.

Bekannter kauft 38-Jährigen von der Haftstrafe frei

Der 38-jährige Mann aus Russland war wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer Geldstrafe von rund 1300 Euro verurteilt worden. Da er die Strafe nicht beglichen hatte, suchte ihn die Leipziger Staatsanwaltschaft mit Haftbefehl. Als die Polizeibeamten am Hauptbahnhof auf den Gesuchten trafen, bekam er die Möglichkeit, seine Strafe vor Ort abzubezahlen. Nachdem ein Bekannter dies für ihn erledigte, wurde der Haftbefehl gegen aufgehoben. So blieb ihm eine 90-tägige Haftstrafe erspart.

Ersatzfreiheitsstrafe für nicht bezahlten Geldbetrag

Auf dem Querbahnsteig am Leipziger Hauptbahnhof konnte die Bundespolizei Sonntagnacht zudem einen 36-jährigen Deutschen festnehmen, den das Amtsgericht Mühlhausen gleich mit mehreren Haftbefehlen gesucht hatte. Der 36-Jährige war zu einer Hauptverhandlung nicht erschienen, darüber hinaus hatte er auch in einem anderen Gerichtsverfahren seine Geldstrafe in Höhe von 450 Euro nicht gezahlt. Da er diesen Betrag vor Ort nicht zahlen konnte, brachten ihn die Polizisten in die Justizvollzugsanstalt (JVA) Leipzig, in der er nun für die nächsten 30 Tage seine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßt.

Fahrraddieb mit mehreren Haftbefehlen gesucht

Zu guter Letzt schaffte es die Polizei, eines mit mehreren Haftbefehlen gesuchten Tunesiers habhaft zu werden. Der 33-Jährige sei den Polizisten am Hauptbahnhof am Samstag kurz vor 22 Uhr aufgrund seines Verhaltens aufgefallen, so Jens Damrau, Pressesprecher der Bundespolizeiinspektion Leipzig. Als die Beamten den Tunesier kontrollieren wollten, flüchtete er mit dem Fahrrad in eine Straßenbahn vor dem Hauptbahnhof. Diese fuhr in Richtung Augustusplatz, wo die Polizisten auf den 33-Jährigen warteten. Es stellte sich heraus, dass nicht nur das Fahrrad gestohlen war, sondern dass der Mann auch mit mehreren Haftbefehlen gesucht wurde. Mittlerweile verbüßt er seine 105-tägige Strafe in der JVA. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall eingeleitet.

Von Tobias Wagner