Polizei in Leipzig findet in Wohnung mehr als 400 Gramm Heroin

Leipzig

Die Polizei hat bei einer Wohnungsdurchsuchung in Leipzig mehr als 400 Gramm Heroin sowie Drogenutensilien und Bargeld gefunden. Wie die Behörde am Montag mitteilte, erging gegen den mutmaßlichen Besitzer – einen 27 Jahre alten Mann – Haftbefehl.

Bereits am Freitag hatten Streifenbeamte beobachtet, wie drei Männer Gegenstände ausgetauscht. Als sie einen 31-Jährigen durchsuchten, fanden sie Marihuana. Ein weiteres Team verfolgte die mutmaßlichen Dealer. Einen 23 Jahre alten Mann stellten sie in der Bussestraße, den 27-Jährigen in einem Hauseingang, in dem sich auch seine Wohnung mit dem Heroin befand. Nachdem der 27-Jährige angab, dass die Drogen allein ihm gehören würden, wurde der 23-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.

Von LVZ/tsa