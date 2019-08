Leipzig

Ein außer Betrieb gesetztes Auto ist am Mittwoch gegen 3.15 Uhr im Leipziger Stadtteil Paunsdorf vollständig ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich um das Fahrzeug,das in der Nacht zuvor von Beamten einer Verkehrskontrolle in der Permoserstraße unterzogen werden sollte. Der Fahrer hatte sich der Kontrolle entzogen, das Auto abgestellt und war geflüchtet. Im Fahrzeug fanden die Polizisten nur zwei weitere Insassen, die angaben, den Fahrer nicht persönlich zu kennen.

Das Auto geriet am Mittwoch in der Straße An den Theklafeldern auf Höhe des Parkplatzes Amazonstraße in Brand. Trotz des Einsatzes der Feuerwehr Nordost konnte das Fahrzeug nicht vor den Flammen gerettet werden. Es wurde zwecks Spurensicherung abgeschleppt und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro.

Von fbu