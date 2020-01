Leipzig

Die Polizei Leipzig hat am Mittwoch einen 16-jährigen, mutmaßlichen Drogendealer im Leipziger Osten gefasst. Wie die Behörde mitteilte, fiel den Beamten der Jugendliche bei einer Fahrzeugkontrolle in der Torgauer Straße auf. Als die Polizisten den Wagen gegen 18.45 Uhr kontrollierten, flüchtete der auf der Rückbank sitzende 16-Jährige unvermittelt. Die Beamten stellten ihn kurz darauf in einer Seitenstraße.

Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten 16 Clip-Tütchen mit einer “betäubungsmittelähnlichen Substanz (vermutlich Cannabis)” sowie Bargeld in “szenetypischer Stückelung” - vorwiegend 20-Euro-Scheine, in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrags. Die Drogen und weitere Gegenstände des Jugendlichen wurden beschlagnahmt. Zudem gab es bei dem 16-Jährigen eine Wohnungsdurchsuchung.

Gegen den Jugendlichen wird nun wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt.

joka