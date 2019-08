Leipzig

Auf frischer Tat hat die Polizei am Sonntagmorgen einen Einbrecher in der Südvorstadt ertappt. Der 28-Jährige war gegen 4.30 Uhr in einen Keller in der Tieckstraße eingedrungen und hatte dort ein Fahrrad gestohlen. Ein Zeuge verfolgte das Geschehen und verständigte die Polizei. Bei einer sofort eingeleiteten Suche rund um den Tatort, ging der junge Mann den Ordnungshütern ins Netz. Von einem zweiten aus dem Keller gestohlenen Fahrrad fehlt dagegen jede Spur.

Von mro