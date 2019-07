Leipzig

Die Polizei hat am Samstagabend zwei Männer gestellt, die vermutlich gerade dabei waren in einen Transporter am Martin-Luther-Ring in Leipzig einzubrechen. Die drei Beamten befanden sich gerade auf Fahrradstreife, als von einem Transporter in Höhe des Standesamtes gegen 18.40 Uhr ein Alarmgeräusch ausging. Laut Polizei, war die Tür stark beschädigt worden und lehnte nur noch an dem Wagen an.

Die Beamten bemerkten in der Nähe zwei Männer, die augenblicklich davon rannten, als sie die Polizisten erblickten. Einer von ihnen versuchte, über die Rudolphstraße zu entkommen. Dort bekamen die Beamten Unterstützung von einem Passanten, der den Flüchtigen auf der Manetstraße zu Boden bringen konnte. Wie sich herausstellte, war der mutmaßliche Täter direkt in die Arme eines Polizisten in Zivil gelaufen, der sich kurzerhand selbst in den Dienst versetzte, um zu helfen.

Der zweite Verdächtige konnte durch den anderen diensthabenden Beamten im Apels Park festgenommen werden. Bei den 22- und 29-Jährigen wurden Handschuhe und eine Scherenhälfte gefunden. Beide wurden auf das Revier gebracht. Gegen den 29-Jährigen lag bereits ein Vollstreckungshaftbefehl vor, der allerdings durch einen dreistelligen Geldbetrag abgewendet werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Verdachts auf besonders schweren Diebstahl.

Von ebu