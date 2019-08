Polizei stellt Marihuana und Crystal bei 30-Jährigem in Leipzig fest

Leipzig

Die Polizei hat am Montagabend eine größere Menge Drogen bei einem 30-jährigen Leipziger festgestellt. Der Mann war einem Passanten aufgefallen, weil er gegen 23 Uhr auf dem Parkplatz in der Schreiberstraße in Schönefeld-Abtnaundorf an einem Auto herumschraubte. Als die Beamten den Mann zur Rede stellten, erklärte dieser, dass er einen Reifen an sein neuerworbenes Auto anschrauben wolle. Laut Polizei gab er an, dieses am selben Tag erworben zu haben. Einen Eigentumsnachweis konnte der 30-Jährige jedoch nicht vorlegen.

Bei einer Überprüfung des Fahrzeuges, stellten die Beamten fest, dass die Kennzeichen des Autos auf einen anderen Wagen zugelassen waren, der nicht mehr haftpflichtversichert war. Außerdem verfügte der 30-Jährige nicht über einen Führerschein. Da aus dem Wagen ein süßlicher Geruch herausströmte, warfen die Beamten auch einen Blick in das Innere des Autos. Dort stellten sie zwei Rucksäcke auf der Rückbank fest, in denen eine nicht geringe Menge Drogen aufbewahrt war.

Weitere Drogen in zweitem Auto gefunden

Auch aus einem danebenstehenden Auto bemerkten die Beamten den süßlichen Geruch. Der 30-Jährige erklärte, dass dieses auch ihm gehöre. Dort stellten die Beamten einen Beutel mit einem hohen vierstelligen Geldbetrag und 740 Gramm Marihuana sowie 76 Gramm Crystal fest.

Der Haftrichter setzte gegen den Mann umgehend einen Haftbefehl wegen Drogenhandels in Vollzug. Der 30-Jährige muss sich außerdem wegen Fahren ohne Führerschein, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Urkundenfälschung verantworten. Die Beamten stellten vorerst auch beide Fahrzeuge sicher und erweiterten den Verdacht um Diebstahl in besonders schwerem Fall.

Von ebu