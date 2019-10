Leipzig

Mehrere Täter haben in der Nacht zu Dienstag in der Südvorstadt in Leipzig an einer Bäckerei randaliert. Dank einer aufmerksamen Zeugin konnten aber noch in der Nähe des Tatortes mehrere Verdächtige gestellt werden, wie die Polizei am Morgen mitteilte.

Demnach beobachtete eine Frau, wie sich eine Gruppe gegen 1 Uhr an der Karl-Liebknecht-Straße an den Außenmöbeln des Bäckers zu schaffen machten. Sie verständigte die Polizei. Die herbeigeeilten Beamten konnten in der unmittelbaren Umgebung drei mutmaßliche Vandalen festsetzen, zwei weitere sollen noch in letzter Sekunde mit einer Straßenbahn geflüchtet sein. An den Sitzgelegenheiten der Bäckerei entstand ein geringer Schaden. Nachdem die Polizei die Personalien der Verdächtigen aufgenommen hatten, konnten sie gehen.

Von RND/iro