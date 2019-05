Leipzig

In Leipzig haben falsche Handwerker versucht, die Eigentümerin einer Doppelhaushälfte hineinzulegen. Wie die Polizei mitteilte, hatten die beiden Männer in einer Siedlung in Miltitz an den Türen geklingelt und Arbeiten für eine Dachreinigung angeboten.

Die Eigentümerin eines Hauses ließ sich zunächst auf den Vertrag ein. Einige Dinge kamen der 53-Jährigen jedoch komisch vor. Die Arbeiten sollten direkt am nächsten Tag ausgeführt und die Leistung in bar bezahlt werden. Zudem seien die Handwerker nicht als solche gekleidet gewesen. Nachdem die Eigentümerin zu einer Unterschrift gedrängt worden sei, rief sie die Polizei.

Polizei stellt Männer

Diese konnte die beiden 22-jährigen Tatverdächtigen nur wenige Straßen weiter stellen. Die Männer hatten keinerlei Gerät bei sich, die zur angebotenen Dachreinigung notwendig gewesen wären. Eine Prüfung der Beamten ergab, dass einer der Täter in der Vergangenheit bereits die gleiche Masche abgezogen hatte. Gegen ihn wird bereits ermittelt. Da gegen den 22-Jährigen außerdem ein Haftbefehl vorliegt, musste er die Beamten zur Dienststelle begleiten.

Von ebu