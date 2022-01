Leipzig

Die Polizei sucht per Öffentlichkeitsfahndung nach Jesse L. aus Leipzig. Den Angaben zufolge hat der 19-Jährige am Dienstag einen Freund in Halle besucht. Die beiden jungen Männer verabschiedeten sich gegen 19.30 Uhr am Hauptbahnhof der Saalestadt. Dort habe Jesse L. mit einem Zug nach Leipzig-Probstheida fahren wollen. Er sei seitdem nicht mehr gesehen worden. Auch eine Kontaktaufnahme sei gescheitert.

Jesse L. ist 1,85 bis 1,90 Meter groß. Sein scheinbares Alter liegt zwischen 20 und 25 Jahren. Er habe eine athletische Statur und trage einen Kinnbart. Am Dienstag war der 19-Jährige mit schwarzen Schuhen bekleidet gewesen. Bei sich führte er eine dunkelgraue Umhängetasche mit einem orangefarbenen Logo. Weitere Angaben liegen nicht vor.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die seit Dienstag mit dem Vermissten Kontakt hatten oder ihn gesehen haben. Zeugen melden sich beim Polizeirevier Südost, Richard-Lehmann-Straße 19 in 04275 Leipzig, Telefon (0341) 3030 - 0.

Von mro