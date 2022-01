Leipzig

Eine Frau und ihr zwei Jahre altes Kind wurden im Leipziger Zentrum-Südost von einem Auto angefahren und sind schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Dienstagmittag auf der Nürnberger Straße, wie die Polizei mitteilte. Demnach war ein VW Caddy auf der Sternwartenstraße unterwegs und wollte links auf die Nürnberger Straße abbiegen. Der 51-jährige Fahrer des Wagens übersah dabei eine Frau, die mit ihrem zweijährigen Kind über die Straße ging.

Zunächst hatte die Polizei mitgeteilt, dass nur der Junge vom Auto erfasst und schwer verletzt worden sei. Am Donnerstag wurde bekannt gegeben, dass ebenfalls die Mutter schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Verdacht auf fahrlässige Körperverletzung

Neben dem Rettungsdienst und dem Verkehrsunfalldienst war auch ein Sachverständiger der DEKRA am Unfallort. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht abschließend beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts einer fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen.

In diesem Zusammenhang wendet sich die Polizei Leipzig nun an die Öffentlichkeit und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall am 18.01.2022 gegen 12.20 Uhr geben können. Diese werden gebeten, sich an die VPI Leipzig, Schongauerstraße 13, 04328 Leipzig, Tel. (0341) 255 - 2817 (tagsüber) sonst 255 – 2910, zu wenden.

Von LVZ/lg