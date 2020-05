Leipzig

Nach einem Angriff auf eine Gruppe junger Party-Gänger sucht die Polizei Leipzig mittels einer Öffentlichkeitsfahndung nach Zeugen. Wie die Behörde am Dienstag mitteilte, ereignete sich die Attacke in der Nacht von Samstag 26. zum Sonntag 27. Oktober 2019 auf dem Leipziger Thomaskirchhof. Dabei bedrohte ein Unbekannter zwei Männer im Alter von 24 und 25 Jahren und eine 23-jährigen Frau. Anschließend schlug der Täter dem 24-Jährigen so massiv gegen den Kopf, dass dieser auf seine Begleiterin fiel. Die Frau stürzte auf ein Denkmal und verletzte sich dabei. Anschließend griff er sich die Brille des Mannes und warf sie zu Boden.

Während der Tat stand ein bislang unbekannter Zeuge neben der Gruppe, den die Polizei nun sucht. Der Mann erscheint zwischen 20 und 30 Jahren alt. Der Gesuchte hat eine sportliche, muskulöse Statur. Zur Tatzeit hatte er dunkelblonde an den Seiten ausrasierte Haare. und war unter anderem mit einem weißen T-Shirt bekleidet. Ein Bild des gesuchten Zeugen hat die Polizei auf ihrer Internetseite veröffentlicht. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 966 34 224 entgegen.

Anzeige

Weitere LVZ+ Artikel

Von joka