Leipzig

Unbekannte haben am 1. April ein Auto im Leipziger Stadtteil Connewitz angezündet. Die gemeinsame Ermittlungsgruppe Linksextremismus der Leipziger Polizei und des sächsischen Landeskriminalamts untersuchen den Vorfall. Die Einheit wendete sich am Freitag mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit.

Nach derzeitiger Erkenntnislage haben zwei Täter am ersten Aprilmontag gegen 12.30 Uhr bei einem Auto auf der Karl-Liebknecht-Straße die Beifahrerscheibe eingeschlagen. Dabei handelte es sich um einen silberfarbenen Mercedes mit bayerischen Kennzeichen. Die beiden Unbekannten warfen Pyrotechnik in das Auto, das sofort Feuer fing. Es entstand ein Schaden von 20.000 Euro.

Anschließend flüchteten die Täter durch die Gustav-Freytag-Straße in Richtung Kochstraße. Einer von beiden war mit einem Fahrrad unterwegs, während der andere neben ihm herrannte. Beide Täter sollen zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß gewesen sein. Zum Zeitpunkt der Tat trugen sie dunkle Kleidung und waren vermummt.

Ermittler suchen Zeugen, die zum Zeitpunkt der Tat verdächtiges Verhalten beobachtet haben. Hinweisgeber können sich in jeder Polizeidienststelle melden oder sich direkt an die Leipziger Kriminalpolizei unter der (0341) 96 64 66 66 wenden.

thiko