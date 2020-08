Polizei sucht Zeugen nach Fahrzeugbrand im Leipziger Zentrum

Leipzig

Die Leipziger Polizei sucht nach dem Fahrzeugbrand in der Ferdinand-Lassalle-Straße am Freitagabend gegen 23.10 Uhr nach Zeugen des Vorfalls. Wie die Beamten mitteilten, führen die Ermittlungen aktuell in Richtung vorsätzlicher Brandstiftung.

Anwohner bemerkten das Feuer frühzeitig und alarmierten die Einsatzkräfte. Die Flammen konnten rechtzeitig gelöscht werden, bevor die beiden Fahrzeuge vollständig ausbrannten. Die genaue Höhe des entstandenen Schadens steht bisher noch nicht fest.

Da zum jetzigen Zeitpunkt eine politisch motivierte Tat nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Soko LinX Ermittlungen übernommen. Die Beamten suchen nach Personen, die Angaben zum Tathergang oder möglichen Verdächtigen machen können. Auch Informationen aus dem Internet und den sozialen Medien können für die Aufklärung interessant sein.

Die Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66 oder an anderen Polizeidienststellen zu melden.

