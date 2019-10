Leipzig

Die Polizei sucht nach zwei Männern, die möglicherweise als Zeugen zu einem versuchten Tötungsdelikt in Leipzig infrage kommen. Demnach ereignete sich am frühen Morgen des 29. August ein Streit im Bürgermeister-Müller-Park in der Nähe des Leipziger Hauptbahnhofes in dessen Zusammenhang ein 25-jähriger Tatverdächtiger festgenommen wurde. Ihm wird versuchter Totschlag an einem 23-Jährigen vorgeworfen.

Im Zusammenhang mit dem Vorfall sucht die Polizei noch immer nach Zeugen. Insbesondere nach zwei Männern, die am 29. August gegen 2.30 Uhr den Vorplatz des Hauptbahnhofs passierten. Einer der Männer trug ein dunkles T-Shirt mit heller Aufschrift und schob ein Fahrrad.

Die Polizei sucht nach Zeugen

An der Ampel der Zentralhaltestelle rannten sowohl das Opfer als auch der mutmaßliche Täter in Richtung des Westeingangs an den beiden Männern vorbei. Die potenziellen Zeugen liefen anschließend zu den Gleisen und hielten sich am Westeingang kurz vor einem der beiden Fastfood-Restaurants auf und verließen anschließend den Hauptbahnhof wieder.

Die Polizei sucht dringend nach den beiden Zeugen. Wer die Männer erkennt oder sich selbst, wird gebeten sich bei der Polizei in der Dimitroffstraße 1 oder unter (0341) 966 4 6666 zu melden.

