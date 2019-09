In Leipzig ist eine 80-Jährige Frau mit Demenz verschwunden. Da die Seniorin dringend auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen ist, wird sie nun von der Polizei per Öffentlichkeitsfahndung gesucht. Nach Angabe der Behörde verlies Barbara B. am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr ihr Seniorenheim in der Plagwitzer Walter-Heinze-Straße. Seitdem wird sie vermisst. Trotz ihrer starken Demenz sei sie mobil und spreche auch Menschen an, wenn sie Hilfe suche.

Barbara B. ist etwa 1,70 Meter groß und schlank. Sie hat schwarzes, kurzes und welliges Haar. Bekleidet war sie zuletzt mit einer weißen Jacke, einer dunklen Hose sowie einer schwarzen Handtasche.

Es besteht die Möglichkeit, dass sie sich in der Nähe ihrer alten Wohnung in der Lößniger Hans-Marschwitza-Straße aufhält. Personen, die die Gesuchte gesehen haben, werden gebeten, sich im Polizeirevier Südwest in der Ratzelstraße 222 oder telefonisch unter (0341) 94 60 0 zu melden.

