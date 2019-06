Leipzig

Die Suche nach einem 69-jährigen Vermissten hat in der Nacht zu Freitag einen Polizei-Großeinsatz im Leipziger Nordwesten ausgelöst. Mit einem Hubschrauber und Fährtenhunden suchten Beamte nach einem demenzkranken Mann. Er sei gegen 20 Uhr am Donnerstagabend aus einer Einrichtung in der Friedrich-Bosse-Straße in Möckern verschwunden, sagte Polizeisprecher Alexander Bertram auf Nachfrage von LVZ.de.

Die Beamten waren rund um den Auensee bis tief in die Nacht im Einsatz. „Ein Fährtensuchhund ist einer Spur bis dorthin gefolgt. Deswegen hat sich die Suche auf den Bereich um den See konzentriert“, berichtete Bertram. Ein Hubschrauber flog das Gewässer mit Suchscheinwerfern ab. Der Zugverkehr auf der angrenzenden Bahnstrecke musste aus Sicherheitsgründen mit verringerter Geschwindigkeit fahren.

Auch am Morgen waren die Beamten noch vor Ort im Einsatz. Währenddessen klärte sich der Fall auf. Bundespolizisten sahen den Mann gegen 10 Uhr am Hauptbahnhof. „Er wollte nach Dessau reisen“, so Bertram. Den Kollegen habe aufgrund der ausgelösten Fahndung eine Personenbeschreibung des Vermissten vorgelegen, erklärte der Polizeisprecher. Der 69-Jährige sei anschließend wohlbehalten in das Pflegeheim zurückgebracht worden.

Von nöß