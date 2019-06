Leipzig

Mithilfe einer Öffentlichkeitsfahndung versucht die Polizei, einen Mann zu identifizieren, der Anfang des Jahres in ein Leipziger Hotel eingebrochen ist. Am 20. Januar habe er demnach zehn Spinde in einem Gästehaus in der Gottschedstraße aufgebrochen. Es hätten sich keine Wertgegenstände in den Schränken befunden, jedoch entstand ein hoher Sachschaden.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Versuchs des besonders schweren Diebstahls und hat Bilder einer Überwachungskamera veröffentlicht. Diese entstanden zwischen 3.39 Uhr und 3.47 Uhr am Hintereingang des Hotels. Wer den Mann erkennt, wird gebeten, sich in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter 0341 966 4 6666 zu melden.

Von CN