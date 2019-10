Polizei sucht mit Tauchern nach vermisster Yolanda aus Leipzig

Leipzig

Taucher der sächsischen Bereitschaftspolizei haben am Dienstag in einem Gewässer in Günthersdorf ( Saalekreis) nach der seit knapp drei Wochen vermissten Yolanda Klug (23) aus Leipzig gesucht. Der Einsatz am Vormittag fand nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft in einem Tümpel hinter dem Möbelhaus Ikea statt, in das die Studentin aus der Südvorstadt am 25. September fahren wollte – seitdem fehlt von ihr jede Spur. Einen konkreten Hinweis für die Suche habe es nicht gegeben, sagte Ricardo Schulz, Sprecher der Staatsanwaltschaft Leipzig, der LVZ. „Wir wollen aber alle Möglichkeiten ausschließen.“

Die Suchaktion wurde am frühen Nachmittag ohne Ergebnis beendet. Nach Informationen von LVZ.de soll auch am Mittwoch noch einmal mit Tauchern gesucht werden, dann im nördlich des Möbelhauses gelegenen Saale-Elster-Kanal. Die Staatsanwaltschaft wollte sich zu weiteren Maßnahmen und Resultaten der Suche nicht äußern, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Die Behörden schließen nach wie vor nicht aus, dass Yolanda einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein könnte.

Fotos von Yolanda Klug am Berliner Hauptbahnhof zu sehen

Inzwischen wird auch in anderen Städten nach der 23-Jährigen gefahndet. Auf Video-Tafeln am Berliner Hauptbahnhof sind seit einigen Tagen entsprechende Suchmeldungen mit einem Foto von Yolanda zu sehen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, gehe dies auf die „Initiative Vermisste Kinder“ zurück. Der Hamburger Verein habe mit dem Betreiber der Bildschirme sowie den Leipziger Ermittlern Kontakt aufgenommen, um die Suche zu unterstützen. Die Einblendungen sind nach Polizeiangaben bundesweit zu sehen.

Yolanda Klug aus Leipzig wird bereits seit dem 25. September vermisst. Links ein aktuelles Foto der Studentin, das Bild rechts ist 2018 entstanden. Quelle: polizei leipzig

Bereits vor einer Woche hatte die Polizei mit einer Hundertschaft in Günthersdorf nach Hinweisen zur Vermissten gesucht. Dabei kamen auch Spürhunde zum Einsatz. Yolanda Klug wollte am Mittwoch, dem 25. September, von ihrer WG in der Südvorstadt zu dem westlich von Leipzig gelegenen Möbelhaus fahren, um Einkäufe zu erledigen. Sie verließ ihre Wohngemeinschaft in der Körnerstraße gegen 15 Uhr. Danach verliert sich die Spur. Da Yolanda an Ohnmachtsanfällen leidet, schließt die Polizei weiterhin auch ein Unglück nicht aus.

Studentin trug Nasenpiercing und schwarzen Rucksack

Yolanda Klug ist 1,65 Meter groß und hat eine athletische Gestalt sowie blaue Augen. Die etwas mehr als schulterlangen, dunkelblonden Haare trägt sie meist als lockeren Dutt. In der Nase hat sie ein kleines Piercing. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine dunkle Jacke, eine schwarze Mütze und einen kleinen dunklen Rucksack. Sie spricht akzentfrei Deutsch sowie Englisch, Französisch und Arabisch.

Hinweise nimmt weiter die Leipziger Polizei in der Dimitroffstraße 1 oder unter der Telefonnummer (0341) 96 63 42 24 entgegen.

Von Robert Nößler