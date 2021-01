Polizei sucht nach 62-jährigen Leipziger

Leipzig

Seit dem 30. Dezember fehlt von Andreas F. jede Spur. Der 62-jährige Leipziger verließ an diesem Mittwochmorgen gegen 9 Uhr seine Betreuungseinrichtung in der Brandvorwerkstraße in der Leipziger Südvorstadt und gilt seitdem als vermisst. Schon mehrfach war er in den letzten Jahren von dort verschwunden, war aber immer wieder wohlbehalten aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilt, hat er gesundheitliche Probleme und ist auf Betreuung angewiesen.

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug Andreas F. eine schwarze Winterjacke, schwarze Schuhe und eine dunkelblaue Jogginghose. Er trug einen Gehstock bei sich, ist circa 170 cm - 173 cm groß und hat kurzes, glattes, braun- graues Haar. Sein Körperbau wird als hager beschrieben und auffällig macht ihn sein schleppender Gang.

Der 62-jährige Leipziger Andreas F. wird seit Ende Dezember vermisst.

Zeugen und Hinweise gesucht

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die mit dem Vermissten Kontakt hatten, ihn gesehen haben oder wissen, wo er sich aufhalten könnte. Ein möglicher Aufenthaltsort könnten die Gartenanlagen am Bahndamm in Leipzig-Leutzsch sein, hier wurde er in der Vergangenheit vermehrt angetroffen. Deshalb bittet die Polizei insbesondere die Gartenbesitzer der dortigen Gartenanlagen nachzuschauen, ob sich Andreas F. möglicherweise dort aufhält oder aufgehalten haben könnte.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Leipzig, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, unter der Telefonnummer (0341) 966 4 6666 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

