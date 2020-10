Polizei sucht nach 83-jährigem Leipziger

Leipzig

Die Polizei Leipzig ist mit einer Fahndung an die Öffentlichkeit gegangen: Seit Samstag wird Bernhard Krenzler vermisst. Nach Angaben der Polizei bestand an diesem Tag zuletzt um 9 Uhr Kontakt zu dem 83-Jährigen. In einem Telefonat habe der Rentner gesagt, dass es ihm nicht gut geht und er wegen Kreislaufproblemen gestürzt ist . Eine Nachbarin habe letztmalig gegen 11 Uhr Geräusche aus seiner Wohnung gehört.

Der Vermisste ist leicht verwirrt und möglicherweise dement, suizidale Absichten seien zudem nicht auszuschließen. Da die Suche der Polizei, bei der auch ein Spürhund zum Einsatz kam, bisher erfolglos blieb, wurde eine Personenbeschreibung herausgegeben:

Demnach ist Bernhard Krenzlers scheinbares Alter etwa 85 Jahre. Er ist ist 1,76 Meter groß und von hagerer Gestalt. Sein Gang ist auffällig schleppend und nach vorn gebeugt. Seine Hände zittern. Er trägt einen Vollbart und einen grauen kurzen Haarkranz. Außerdem hat er blaue Augen, keine Zähne und spricht gebrochen Deutsch und Russisch. Auffällig sind die beiden tätowierten Sterne, die der 83-Jährige auf seinem linken und seinem rechten Knie trägt. Als mögliche Aufenthaltsorte nennt die Polizei den Johannapark und den Südfriedhof in Leipzig.

Wer Informationen über Herrn Krenzler hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Leipzig-Zentrum in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig oder unter der Telefonnummer 0341 9663 4224 zu melden.

Von anzi