Polizei sucht nach vermisstem 85-Jährigen aus Leipzig-Großzschocher

Leipzig

Die Polizei bittet bei der Suche nach einem vermissten 85-Jährigen die Öffentlichkeit um Mithilfe. Dietmar Eberhard G. hat nach Angaben der Behörde am Freitag gegen 15 Uhr seine Wohnung in der Wilhelm-Michel-Straße in Großzschocher verlassen und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Wegen bandagierter Beine ist er in seiner Bewegung eingeschränkt.

Seit Freitag vermisst

Der Rentner wird als zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß und kräftig beschrieben. Er hat kurze, weiße, wellige Haare und läuft nach vorn gebeugt. Zuletzt trug er ein weißes Hemd, eine dunkelblaue Jeanshose, einen dunkelbraunen Gürtel sowie dunkelbraune Schuhe mit Klettverschluss, eine helle Weste und eine dunkle Brille.

Wer Kontakt zu Herrn G. oder ihn gesehen hat beziehungsweise Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Südwest in der Ratzelstraße 222 in 04207 Leipzig oder unter der Telefonnummer 0341 94600 zu melden.

Von Anton Zirk