Polizei sucht nach vermisstem Mann aus Leipzig-Südvorstadt

Leipzig

Die Leipziger Polizei bittet bei der Suche nach Horst Thomas Umbreit um die Mithilfe der Bevölkerung. Nach Angaben der Beamten hat der 57-Jährige gegen 16.50 Uhr am Montag den Garten des Pflegeheims „Maximilianstift“ in der Brandvorwerkstraße in unbekannte Richtung verlassen und wird seitdem vermisst.

Herr Umbreit ist aufgrund einer krankheitsbedingten Hilflosigkeit nicht in der Lage, Dinge des Alltags eigenständig zu bewältigen, zudem kann er sich weder zeitlich noch örtlich orientieren. Da er als menschenscheu gilt, wird er sich mit seiner Hilflosigkeit wahrscheinlich an niemanden wenden. Die Polizei schließt nicht aus, dass dem 57-Jährigen etwas zugestoßen sein könnte.

Anzeige

Horst Thomas Umbreit ist 1,78 Meter groß und hat grau-blonde, kurze Haare. Er ist von schlanker, hagerer Statur und hat blaue Augen. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug er einen Oberlippenbart sowie eine Jeans, eine hellblaue Jeansjacke und eine schwarze Basecap mit weißer Aufschrift. Er hat einen langsamen, schleppenden Gang.

Wer den Vermissten seit Montag gesehen hat oder weiß, wo er sich aufhalten könnte, wird gebeten sich beim Polizeirevier Leipzig-Südost in der Richard-Lehmann-Straße 19 oder telefonisch unter (0341) 30 30 10 0 zu melden.

Von fbu